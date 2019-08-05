لأول مرة .. العنب فى المركز الأول لصادرات مصر الزراعية بـ 141 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت جهود المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى زيادة صادرات العنب ، من خلال فتح العديد من الأسواق الخارجية حيث بلغت صادرات العنب 77.321 ألف طن بقيمة 141.296 مليون دولار .
وقال عبد الحميد دمرداش ، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ" الخليج 365" إنه لأول مرة يتصدر العنب الصادرات المصرية إلى الخارج خلال شهر يونيو الماضى.
أضاف دمرداش ، أن كمية صادرات العنب بلغت 77.321 ألف طن بقيمة 141.296 مليون دولار ، لافتا أن كمية صادرات العنب بلغت 27% من حجم كل الصادرات فيما بلغت قيمته 60% من القيمة الاجمالية للصادرات ، حيث تم تصدير 288 ألف طن خضر وفاكهة خلال شهر يونيو الماضى، وذلك بقيمة 236 مليون دولار ، مشيرا الى أن صادرات الموالح والبصل والبطاطس جاءت فى الترتيب من بعد العنب .
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