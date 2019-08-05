شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مليار جنيه إجمالى منح توقيع الإتفاقيات البترولية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن حجم منح توقيع الاتفاقيات البترولية التى وقعها قطاع البترول مع الشركات الأجنبية ، بلغ خلال الخمس سنوات الماضية حوالى 17 مليار جنيه. Advertisements وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أن طرح مصر لعدد من المزايدات خلال تلك الفترة أسفر عن توقيع 64 اتفاقية بترولية جديدة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات التى خاصة بحفر أكثر من 260 بئراَ جديداً لاستخراج النفط والغاز الطبيعى ، مشيرة الى أن قطاع البترول عازم على زيادة عدد الاتفاقيات البترولية خلال الفترة القادمة خاصة بعد طرح مزايدة البحر الأحمر، ودخول عدد من الشركات العملاقة للتنقيب عن الزيت والغاز الطبيعى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 17 مليار جنيه إجمالى منح توقيع الإتفاقيات البترولية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.