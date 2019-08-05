شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر 63.57 ألف طن موالح بـ 22.6 مليون دولار فى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت مصر 63.574 ألف طن موالح لمختلف دول العالم خلال شهر يونيو الماضى ،بحسب بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية تمثل 22% من حجم الصادرات . وقالت البيانات الصادرة عن المجلس ، أن قيمة الصادرات بلغت 22.661 مليون دولار تمثل 10% من قيمة الصادرات . كان المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية كشف إنه تم تصدير 288 ألف طن خضر وفاكهة خلال شهر يونيو الماضى، وذلك بقيمة 236 مليون دولار ، وتعد الموالح المصرية من المنتجات التى تحظى بقبول وطلب عالمى .

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