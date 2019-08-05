شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تراجعت صادرات الأسمنت بالنصف الأول من العام الجارى؟.. مواد البناء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تسجيل صادرات مصر من الحديد الصب والصلب والأسمنت خلال النصف الأول من العام الجاري تراجع بنسبة 25 % بالفترة من يناير إلى يونيو 2019 لتبلغ ما قيمته 464 مليون دولار مقابل 621 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، نطرح تساؤلا حول أسباب هذا الانخفاض.

الدكتور وليد جمال الدين ، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، يرى أن المنافسة مرتفعة جدا لقطاعى الحديد والأسمنت خارجيا، لافتا إلى أن الدول المنافسة تمنح القطاع التصديرى دعم يصل إلى 15 % ، فالمنافسة مع الصين وتركيا وأوكرانيا ودول أخرى ليست فى صالح المصدر المصرى خلال الفترة الحالية.

وأضاف جمال الدين ، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك ارتفاع ملحوظ فى تكلفة النقل والإنتاج فى مصر الفترة الحالية، سواء تكاليف الغاز لمصانع الحديد وتكلفة إنتاج الأسمنت، وكذلك عنصر النقل فى هذين القطاعين يساهم فى زيادة التكلفة السعرية ومن ثم يفقدنا ميزة نسبية بالسوق الخارجى.

وأشار رئيس المجلس التصديرى، إلى أن لكل مصنع ظروف قد تتحكم فى نسب التصدير الشهرية لديه، لكن هناك بعض التحديات العامة للقطاع منها كما ذكرت أسعار الطاقة المرتفعة والتى تؤثر على تكلفة المنتج النهائى، إضافة إلى الكارتة المفروضة عند النقل ورسوم عبور الطرق ، وزيادات الكهرباء والسولار.

وعلى جانب أخر، أفاد رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن غياب الدعم التصديرى لصناعات الأسمنت والحديد يعد أحد العوامل الرئيسية لعدم تطور ونمو صادرات القطاع، لافتا إلى أن أغلب الدول المنافسة لنا فى هذا المجال تعطى دعم تصديرى، وهو ما يجعل المنافسة لنا فى الخارج غير عادلة.

وكشف المجلس التصديري لمواد البناء، تراجع صادرات "الحديد الصب والصلب" خلال الست الشهور الأولى من 2019 بنحو 31% لتبلغ 394 مليون دولار مقابل 560 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 ، ونوه إلى أنه تم التصدير الى نحو 57 دولة منهم 12 دولة لأول مرة تضمنت (تايلاند-رومانيا-السويد-الصين- باكستان-اتحاد نيجيريا- بوركينافاسو-الدانمارك-رواندا-الصومال- التشيك-سويسرا).

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واحتلت “المملكة العربية السعودية” المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحديد المصري حيث استوردت خلال 6 شهور من العام الحالي ما قيمته 109.923 مليون دولار مقابل 37.480 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بارتفاع بلغت نسبته 193%، تلاها في المرتبة الثانية “الولايات المتحدة الأمريكية” بما قيمته 32.973 مليون دولار مقابل 50,199 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 34%، وفي المرتبة الثالثة “كندا” بنحو 28.017 مليون دولار مقابل 22 ألف دولار بنسبة نمو بلغت 1248%.

وجاءت “السودان” في المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 26.501 مليون دولار مقابل 39.719 مليون دولار بتراجع بلغ 33%، تلاها في المرتبة الخامسة “إيطاليا” بما قيمته 25.204 مليون ، دولار مقابل 70.086 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 64%.

وعلى جانب آخر، لفت التقرير إلى ارتفاع صادرات الأسمنت خلال الفترة يناير –يونيو من العام الحالي بنحو 14% لتبلغ 70 مليون دولار مقابل 61 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ونوه بأنه خلال الست الشهور الأولى من العام تم التصدير الى 54 دولة منهم 7 دول يتم التصدير لها لأول مرة تضمنت( زامبيا روديسيا الشمالية- فيتنام- فرنسا – المانيا الاتحادية- الصين الشعبية- جزر سليمان- سانت فنسنت).

واحتلت “ليبيا” المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري حيث استوردت ما قيمته 36.962 مليون دولار مقابل 7.703 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع بلغ 380% ، تلاها في المرتبة الثانية “المملكة العربية السعودية” بما قيمته 5.718 مليون دولار مقارنة بنحو6.312 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بتراجع بلغ 9 %.

وجاءت ” الولايات المتحدة الأمريكية” في المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 5.509 مليون دولار مقارنة 3.453 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 60% ، تلاها في المرتبة الرابعة “اليمن” بنحو 4.471 مليون دولار مقابل 6,431 مليون دولار بتراجع بلغ 30%، واحتلت “كينيا” المرتبة الخامسة بما قيمته 2,343 مليون دولار مقابل 16.305 مليون دولار بتراجع بلغ 86%.