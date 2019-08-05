البترول: اقبال الشركات على البحث والاستكشاف يؤكد الثقة فى الإستثمار بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن إقبال الشركات الاجنبية العاملة فى مجال استخراج النفط والغاز الطبيعى على ضخ استثماراتهم فى مجال البحث والاستكشاف في مصر، يؤكد إلتزام مصر وثقة المستثمرين فى المناخ الاستثماري المصرى .
وأشارت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن توسع ديا الألمانية واندماجها مع ووينترشال الألمانية ، أيضا لينبثق منهما شركة (فينترشال ديا)، أكبر دليل على تنافس الشركات و شعور المستثمرين بالالتزام فى العقود المبرمة مع الشركات الأجانب.
ونوهت المصادر، إلى أن الدولة المصرية دائما م اتؤكد هذا الالتزام فى جميع اللقاءات المحلية والدولية الخاصة بالبترول والطاقة، مشيرا إلى أن قطاع البترول يولى اهتماماً كبيراً لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
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