شكرا لقرائتكم خبر عن السلام يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 05-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM) في آخر جلساته ، ليسجل أعلى سعر له خلال تلك الجلسة عند 39.90 ، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص من مكاسبه ويغلق على أرباح طفيفة بلغت نسبتها 0.26% بما يعادل 0.10 نقطة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 43.00 ، طيلة ثبات الدعم 37.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.00 ومستوى المقاومة 41.00 .