شكرا لقرائتكم خبر عن أبيار يتأثر بتركيبة فنية سلبية – تحليل صباحي – 05-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة أبيار للتطوير العقاري (Abyaar) على انخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير ومكملة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وهو نموذج المثلث المتماثل ، ليتخطى بهبوطه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.42% بما يعادل -0.20 نقطة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 15.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 13.20 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.20 ومستوى المقاومة 14.50 .