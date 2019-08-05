ع عقارية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 05-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الشركة العربية العقارية (ARABREC ) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط ارتفاع كبير في أحجام تداوله ، ليستسلم بذلك للضغط السلبي للمتوسط ا لمتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى القصير ، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.06% بما يعادل -0.30 نقطة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 29.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 26.80 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.30 ومستوى المقاومة 28.70 .
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