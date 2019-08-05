صدق يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 05-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم صدق (2130) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما يضعه تحت ضغطه السلبي بتداولاته القادمة ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.38% بما يعادل -0.20 ريال ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 8.20 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 7.90 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.07 ومستوى المقاومة 8.40 .
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