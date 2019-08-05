شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يستسلم لضغطه السلبي – تحليل صباحي - 05-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم البحري (4030) في آخر جلساته ، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك ا لبسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.75% بما يعادل -0.20 ريال ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 25.55 مرة أخرى استعداداً لكسره ، طيلة ثبات المقاومة 27.15 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 27.15 .