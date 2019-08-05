شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت أم القرى يخترق مقاومته الحالية - تحليل صباحي – 05-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم اسمنت ام القرى (3005) في آخر جلساته ، لينجح باختراق مستوى المقاومة 16.26 ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 1.47% بما يعادل 0.24 ريال ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 16.26 ، ليستهدف مستوى المقاومة 17.28 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 17.28 .