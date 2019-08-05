شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران ينخفض وهو محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 05-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت نجران (3002) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابيا قد يساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.58% بما يعادل -0.05 ريال . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم المحوري 8.40 ، ليستهدف مستوى المقاومة 8.80 استعداداً لمهاجمته . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.40 ومستوى المقاومة 8.80 .

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