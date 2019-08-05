شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 05-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم إعمار (4220) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة استقرار تداولاته القادمة أعلى مستوى 10.26 ، ليستهدف مستوى المقاومة 11.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 10.50 .