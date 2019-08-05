شكرا لقرائتكم خبر عن أول ما توصل الأراضى المقدسة.. 4 تطبيقات للهواتف الذكية ثبتها على موبايلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت أحد الذين أنعم الله عليهم باختيارهم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هجريا، فقبل أن تغادر للأراضى المقدسة هناك أشياء هامة تبدأ تجهيزها بداية من ملابس الإحرام وحتى الأدوات الشخصية، والأدوية الوقائية تغيرها من التحضيرات ، ولكن مع ملاحظة أنه مع التطور التكنولوجى أصبح هناك تطبيقات إلكترونية يجب أن تتواجد على هاتفك الذكى لا تقل أهمية عن الأدوات التقليدية التى ستحملها معك فى حقيبتك.

وقبل أن تبدأ رحلتك الايمانية تأكد من تواجد تلك التطبيقات الهامة معك:مناسكنا

مناسك الحج هى من أهم الاشياء التى تحتاج إلى تفسيرات وتوضيحات، ويوجد العديد من المسلمين لا يعرفها بالشكل الدقيق، لذلك أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية العام الماضي، تطبيق "مناسكنا" بسبع لغات مختلفة مثل العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو والتركية والبنجالية والملايو، والذى يحمل إرشادات ورسائل توعوية للحجاج.

التطبيق محدث بخاصية تحديد الموقع الحالى للمستخدم بالنسبة للحدود الشرعية للحرم المكي، والحرم النبوي، والمشاعر المقدسة "عرفة، مزدلفة، منى" إضافة إلى معرفة الاتجاه والمسافة بين الموقع الحالى للمستخدم وبين كل من المواقع المذكورة، وكذلك خدمة تتبع مواقع الأهل والأصدقاء على نظام الخرائط والتواصل معهم والوصول إليهم، والتى يمكن أن يستفيد منها الحاج خلال رحلته لأداء النسك، أو الزيارة.

كذلك يقدم التطبيق حزمة من المعلومات التى يحتاجها أى حاج فى الأراضى المقدسة، مثل أوقات الصلاة، وتحديد اتجاه القبلة والمساجد القريبة، إضافة إلى تحويل العملات، كذلك يضم التطبيق أرقام الطوارئ التى يحتاجها الحجاج أثناء أدائهم مناسك الحج.

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تطبيق محدد الحج والعمرة الملاحى

الحجاج من خارج المملكة يجهلون أماكن المشاعر المقدسة، لذلك اطلقت مؤسسة البريد السعودية ، هذا التطبيق ليساعد الحجاج فى معرفة المواقع للمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى المواقع التى يحتاجها الحجاج أثناء قضاء أيامهم فى المدينة المنورة.

كذلك يقدم هذا التطبيق الذى يشتمل على 16 لغة عالمية، مواقع الحج والعمرة ومواقع مخيمات الحجاج و الفنادق، إضافة إلى خدمات تحديد اتجاه القبلة، ومواقيت الصلاة.

اسعفنى

يقدم هذا التطبيق الذى أطلقته هيئة الهلال الأحمر السعودية العام الماضى، المساعدة اللازمة فى الحالات الطارئة، وفى حالة عدم مقدرة الشخص طلب المساعدة، عليه الضغط على زر فى التطبيق، وسيتم تحديد موقع المريض وإرسال الإسعافات، ويطلب منك التطبيق عند التسجيل جميع المعلومات المهمة التى تخص حالتك الصحية والعمليات التى قمت بها والأدوية التى تتناولها لتزويد المسعفين أثناء الحالات الطارئة.

فزعة

تطبيق فزعه عبارة عن خدمة إلكترونية مخصصة لطلب العون والمساعدة من الدفاع المدنى وللإبلاغ عن أى حادث (حريق، إنقاذ، احتجاز، ... الخ) ويمكن الاستفادة منه لكافة شرائح المجتمع وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، ويعمل التطبيق على تحديد الموقع الجغرافى لمرسل البلاغ، و إمكانية تحديد موقع آخر للحادث غير الموقع الحالى لمرسل البلاغ.

كذلك يتضمن إمكانية الإعداد المسبق لمواقع المستفيد كالمنزل، مقر العمل وغيرها لاستخدامها لاحقاً فى إرسال البلاغات، ويتم من خلاله متابعة حالة البلاغات والإجراءات التى تمت بشأنها.