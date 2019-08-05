"تجارية الجيزة": نسعى لخدمة وتحسين المنظومة ..ولجان لمتابعة الأسواق

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وقال ناصر ، في تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ، انه لا يوجد أى فوارق بين الأعضاء المنتخبين وزملائهم المعينيين بقرار وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الغرفة لديه طموحات كبيرة يسعى لتنفيذها على أرض الواقع فى خدمة منظومة التجارة المصرية وتحسين مناخ الأعمال فى مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشددا على أن الغرفة لديها لجان تتابع بصفة مستمرة و دائمة حركة السوق وتعمل على سد أى عجز لمنتج أو صنف يقل في منطقة معينة داخل المحافظة، لافتا الى هناك متابعة مستمرة لحركة السوق وحركة الأسعار مؤكدا أن الأسعار تشهد استقرار بفضل زيادة المعروض في معظم الأصناف داخل السوق.
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