شكرا لقرائتكم خبر عن "تجارية الجيزة": نسعى لخدمة وتحسين المنظومة ..ولجان لمتابعة الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ، أن مجلس إدارة الغرفة سيبدأ في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية ، التي تخدم السوق المصري وتساعد على نمو حركة التجارة داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن المجلس الحالي يجمع عدد كبير من الشباب الذى يمتلك الرغبة وطموحات في تنفيذ آليات تخدم السوق المصري.

وقال ناصر ، في تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ، انه لا يوجد أى فوارق بين الأعضاء المنتخبين وزملائهم المعينيين بقرار وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الغرفة لديه طموحات كبيرة يسعى لتنفيذها على أرض الواقع فى خدمة منظومة التجارة المصرية وتحسين مناخ الأعمال فى مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشددا على أن الغرفة لديها لجان تتابع بصفة مستمرة و دائمة حركة السوق وتعمل على سد أى عجز لمنتج أو صنف يقل في منطقة معينة داخل المحافظة، لافتا الى هناك متابعة مستمرة لحركة السوق وحركة الأسعار مؤكدا أن الأسعار تشهد استقرار بفضل زيادة المعروض في معظم الأصناف داخل السوق.