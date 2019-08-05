"الأونكتاد:" 42.381 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبى بوسط إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة ، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى جمعتها دول وسط افريقيا خلال 6 سنوات فى الفترة من 2013 حتى نهاية 2018 بلغت نحو 42.381 مليار دولار . وقال التقرير ، أن الدول جمعت نحو 5.428 مليار دولار عام 2013 ،وجذبت 5.306 مليار دولار عام 2014 ، موضحا أن هذه الدول تضم الكونغو والكونغو الديمقراطية وروندا والجابون ، حيث ارتفعت الاستثمارات فيها إلى 8.307 مليار دولار عام 2015 ،ثم انخفضت إلى 5.390 مليار دولار عام 2016 ، كما جذبت الدول 9.102 مليار دولار عام 2017 ،وجذبت 8.848 مليار دولار عام 2018. Advertisements

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