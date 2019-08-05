شكرا لقرائتكم خبر عن البترول :برنامج تحسين أداء معامل التكرير يقلل استيراد المنتجات من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسئول بقطاع البترول، أن برنامج تحسين أداء أنشطة التكرير هو أحد أهم البرامج السبعة لتطوير وتحديث القطاع ، الأمر الذى سيساهم في تقليل استيراد المنتجات البترولية من الخارج.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن هناك مجموعة من المشروعات المتعلقة بالإحلال والتجديد لمعامل التكرير والتى يتم تنفيذها حاليا باستثمارات تبلغ حوالي 8 مليارات دولار.

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يذكر أنه من ضمن المشروعات الجارى تنفيذها حاليا تتضمن وحدة انتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة اسيوط لتكرير البترول ، بهدف انتاج حوالي 800 ألف طن سنويا من البنزين عالي الاوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار وتوسعات معمل تكرير ميدور بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ، وباستثمارات 2.3 مليار دولار، ومجمع انتاج البنزين والسولار بأسيوط لشركة انوبك بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة ، وباستثمارات حوالي 2.1 مليار دولار.