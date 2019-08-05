سوق أبوظبي العالمي يلتقي رواد التكنولوجيا المالية في السوق الصيني

أبوظبي: ”الخليج 365”

كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن استمرار جولاته العالمية لاستقطاب مشاركة أبرز شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الدورة الثالثة من مهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي» الذي ينظمه السوق في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر القادم. وسيتواجد فريق عمل مهرجان التكنولوجيا المالية في مدينة شينزن، الوجهة التقنية الأكبر في الصين، يوم الخامس من أغسطس الجاري، بينما ينتقل إلى العاصمة بكين يوم السابع من الشهر الجاري للقاء وتشجيع الشركات الناشئة من رواد التكنولوجيا المالية في السوق الصيني على استعراض حلولهم التقنية المبتكرة في النسخة القادمة من مهرجان «فينتك أبوظبي»، الحدث الأبرز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وسيقوم فريق عمل مهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي» في إطار جولاته العالمية لتشجيع مشاركة رواد التكنولوجيا المالية من الشركات الناشئة، بعقد سلسلة من اللقاءات التعريفية والترويجية للدورة القادمة من المهرجان بحضور شركات مجتمع التكنولوجيا المالية في الصين بما يشمل الشركات الناشئة، وشركات رأس المال المخاطر، والمستثمرين، وأبرز المؤسسات المالية والشركات التقنية، والمسؤولين الحكوميين، بهدف مناقشة سبل ومجالات دعم سوق أبوظبي العالمي لخطط وأنشطة أعمالهم. وتأتي أهمية هذه الجولة الصينية من منطلق تماشيها مع أحد محاور تركيز النسخة القادمة من «فينتك أبوظبي» فيما يتصل تعزيز مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز للتكنولوجيا المالية ضمن مبادرة «الحزام والطريق»، حيث سيتم تخصيص فعاليات للمؤسسات والشركات الناشئة والمستثمرين الصينيين للتفاعل وبناء العلاقات مع المشاركين في التكنولوجيا المالية ومجتمع المال والاستثمار في المنطقة.

وكانت الجولة العالمية لمهرجان «فينتك أبوظبي» قد انطلقت في يوليو الماضي، وهي مستمرة حتى سبتمبر القادم حيث ستواصل زياراتها للعديد من المدن حول العالم بهدف تأسيس منصة شاملة لاستقطاب مشاركات عالمية متميزة في مجتمع وبيئة التكنولوجيا المالية بسوق أبوظبي العالمي. وسيقوم السوق خلال فعاليات الجولة العالمية باستقطاب مشاركة أفضل 50 مبتكراً وشركة ناشئة للتكنولوجيا المالية ضمن مبادرة «فينتك 50» للمساهمة في تقديم أفضل الحلول التقنية للتحديات التي تواجه القطاعات المالية في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.