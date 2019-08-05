نتائج الشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> سجلت «عمان للتأمين» أرباحاً صافية في النصف الأول من 2019 بنحو 105.6 مليون درهم، بنمو 75.3% مقارنة مع 60.22 مليون درهم في النصف الأول من 2018.

>> سجلت «الوطنية للتأمينات العامة» أرباحاً صافية في النصف الأول من 2019 بنحو 23.5 مليون درهم، بنمو 35.2%، مقارنة مع 17.38 مليون درهم خلال فترة المقارنة 2018.

>> ارتفعت أرباح «الأغذية المتحدة» في النصف الأول من 2019 بنسبة 142% إلى 12 مليون درهم، مقارنة مع 4.96 مليون درهم في النصف الأول من 2018.

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>> بلغت أرباح «صناعات أسمنت الفجيرة» في النصف الأول من 2019 نحو 7.75 مليون درهم، مقارنة مع 11.89 مليون درهم في النصف الأول من 2018.

>> بلغت أرباح «الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية» في النصف الأول 2019 نحو 2.55 مليون درهم، مقارنة مع 16.55 مليون درهم في النصف الأول 2018.

>> سجلت «الفجيرة لصناعات البناء» أرباحاً صافية في النصف الأول 2019 بنحو 23.8 مليون درهم، مقارنة مع 24.1 مليون درهم في النصف الأول 2018.

>> حققت «الوطنية الدولية القابضة» أرباحاً صافية في النصف الأول بنحو 1.44 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 1.38 مليون دينار كويتي في النصف الأول 2018.