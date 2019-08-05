3.1 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» في النصف الأول

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سجلت «إعمار العقارية» مبيعات بقيمة 9.44 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بنمو 52%، مقارنة بالمبيعات المسجلة خلال النصف الأول 2018، والبالغة 6.23 مليار درهم، إلا إن أرباح المجموعة تراجعت 4% إلى 3,11 مليار درهم مقارنة ب 3,23 مليار خلال النصف الأول 2018.

بفضل الأداء القوي لأعمال «إعمار» للتطوير العقاري في ما يخص الوحدات المعدة للبيع في دولة الإمارات، إضافة إلى قطاعي مراكز التسوق والضيافة، حققت «إعمار» خلال النصف الأول من عام 2019، إيرادات بقيمة 11.569 مليار درهم.

لدى «إعمار» مشاريع معدة للبيع بقيمة 49.188 مليار درهم، تشمل العمليات الدولية، كما في 30 يونيو 2019، وسيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، مما يعكس الركائز المالية القوية للشركة، ونجاح نموذج أعمالها الذي يركز على تحقيق أفضل قيمة لأصحاب المصالح.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «استند الأداء القوي والثابت ل «إعمار» هذه السنة، إلى تنامي سمعة دبي كوجهة عالمية أولى للاستثمارات العقارية. وحقق توسعنا الناجح في قطاعي مراكز التسوق والضيافة، اللذين يكملان القطاع السياحي بدبي، إيرادات قوية. ونحرص دائماً على مواكبة أعمالنا للتطلعات التنموية الوطنية، ونلتزم بتحقيق قيمة كبيرة لجميع المعنيين، ونواصل العمل على تطوير أدائنا ضمن وحدات أعمالنا الرئيسية الثلاث، بالاعتماد على أحدث التطورات التقنية والابتكارات في العالم الرقمي».

إعمار للتطوير

وحققت «إعمار للتطوير» صافي أرباح بقيمة 1.382 مليار درهم، وإيرادات بقيمة 6.237 مليار درهم، في النصف الأول من العام. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، أطلقت «إعمار للتطوير» 16 مشروعاً جديداً ضمن وجهاتها الكبرى في دبي، بقيمة إجمالية تبلغ 8.850 مليار درهم. وبما يعكس القيمة الكبيرة لعلامة «إعمار» التجارية، باعت الشركة ما يزيد على 60% من الوحدات العقارية التي تم إطلاقها خلال النصف الأول من عام 2019.

وسجلت «إعمار» بيع كافة الوحدات السكنية التي أطلقتها ضمن «المرابع العربية III»، ضمن توسعة «المرابع العربية»، إضافة إلى الوحدات السكنية الجديدة التي طرحتها في وجهاتها المتنوعة التي تشمل «خور دبي» و«دبي هيلز استيت»، و«إعمار الجنوب»، و«إعمار بيتشفرونت»، و«وسط مدينة دبي».

وساهمت أعمال «إعمار» في قطاعات الضيافة والترفيه والتأجير التجاري ب 1.318 مليار درهم من إجمالي الإيرادات. وبالإضافة إلى «إعمار مولز»، حققت هذه الأعمال مجتمعة إيرادات بقيمة 3.545 مليار درهم، أي 31% من إجمالي إيرادات المجموعة. وسجلت الفنادق التابعة ل «مجموعة إعمار للضيافة»، بما في ذلك الفنادق التي تتولى الشركة إدارتها، معدلات إشغال بلغت 78%، متفوقة على ما هو سائد في القطاع.