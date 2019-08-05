شكرا لقرائتكم خبر عن «أكسفورد للأعمال»: دبي الأكثر إدراكاً للشركات الناشئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجموعة «أكسفورد للأعمال» إن دبي تعتبر واحدة من أفضل الأسواق على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يتعلق بإدراك قيمة الشركات الناشئة، وتزويدها بكل شيء تحتاج إليه، خصوصاً الدعم المالي. وأضافت «أكسفورد للأعمال» في تقرير حديث أن إدراك دبي قيمة الشركات الناشئة أدى إلى تخصيص الإمارة لنسبة 20% من كافة العقود المرتبطة بمعرض «إكسبو 2020 دبي» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أكد التقرير على أن هذه الخطوة كان لها أثر إيجابي في منح مزيد من الزخم لمشهد ريادة الأعمال المزدهر في دبي. وأوضحت أن البيئة التشغيلية ساهمت في زيادة اهتمام الشركات الأجنبية الناشئة في الإمارة، حيث تتطلع عدد من الشركات التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها لجعل دبي نقطة انطلاق لها للتوسع في بقية المنطقة.
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