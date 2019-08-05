مستقبل «أبل» والتخلص من تبعية «آيفون»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسعى مجموعة «أبل» ، لإثبات قدرتها على النمو من دون الاعتماد حصراً على منتجها الأبرز «آي فون»، بالاستعانة بأجهزة وخدمات أخرى تساعدها على تعويض التراجع اللاحق بحصتها في سوق الهواتف الذكية، غير أن هذا المسعى دونه عقبات كثيرة.

وفي الربع الأخير (إبريل إلى يونيو)، شكلت إيرادات «آي فون» أقل من نصف رقم أعمال المجموعة للمرة الأولى في تاريخ «أبل»، غير أن المجموعة نجحت في تحقيق نمو في إيراداتها بنسبة 1% خلال عام رغم التراجع بنسبة 12% في عائدات هذه الهواتف. وحققت الشركة الأمريكية العملاقة نمواً قوياً على صعيد مضامينها الرقمية والخدمات، مثل «أبل باي»، و«أبل ميوزيك»، وأكسسواراتها المتصلة (ساعة «أبل ووتش» وسماعات «إير بودز»)، وقد انعكست هذه النتائج ارتفاعاً في سعر أسهم «أبل» في البورصة. وقال المستشار في «تكسبوتنشال» أفي جرينغارت :نظراً إلى بلوغ سوق الهواتف الذكية مرحلة نضج، لا يمكن أن تستمر «أبل» في الاعتماد حصراً على هواتف «آي فون» للتقدم، وأضاف: «استراتيجية الشركة في تنويع نشاطها في الخدمات تبلي بلاء حسنا بالنظر إلى نتائجها الأخيرة». وتتحضر المجموعة خلال الشهر الحالي إلى إطلاق بطاقتها الائتمانية التي ستكون متصلة بمحفظتها الرقمية، إضافة إلى خدمة التلفزيون بالبث التدفقي، مع استثمار ما لا يقل عن مليار دولار في إنتاج المضامين الأصلية في محاولة للتنافس مع مجموعات كبرى في المجال مثل «نتفليكس».

ومن شأن ذلك طمأنة المستثمرين القلقين على الصحة المالية لهذه المجموعة التي تُعتبر من أبرز رموز الاقتصاد الأمريكي في ظل التراجع في السوق العالمية للهواتف الذكية، فقد تراجعت مبيعات الهواتف الذكية في العالم بنسبة 2,6 % خلال عام إذ وصلت إلى 341 مليون وحدة مباعة بين إبريل، ويونيو وفق أرقام شركة «ستراتيجي أناليتيكس».

وقال جين مونستر وويل تومسون، من شركة «لوب فنتشيرز» الاستثمارية، إن المستثمرين ركزوا طويلاً على مبيعات التجهيزات من دون التركيز بما يكفي على قدرات المجموعة. وكتب دانيال نيومان من «فيوتشوروم ريسرتش»، أظن أن «أبل» تعاني صعوبة أكبر مما يريد الناس أن يتصوروا، واعتبر أن استراتيجية المجموعة تفتقر إلى الرؤيا. (أ.ف.ب)