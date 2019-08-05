الإمارات الأولى خارج الصين في إطلاق «هواوي -كير»

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أطلقت شركة «هواوي» خدمات «HUAWEI Care» في الإمارات، ما يجعلها أول بلد خارج الصين تتلقى خدمات الهاتف الذكي المحدّثة من «هواوي»، في إطار رؤية الشركة التي تهدف إلى توفير الخدمات عالية الجودة للعملاء في المنطقة.

وتهدف خدمات «HUAWEI Care» إلى توفير الحماية الإضافية والخدمات طويلة الأجل لمنتجاتها المتطورة. وستكون هذه المرة الأولى التي تطلق فيها «هواوي» الخدمات المدفوعة خارج الصين.

وتقدم «HUAWEI Care» خدمتين مدفوعتين في الإمارات، الأولى هي خدمة «HUAWEI Care» (الضمان الممدد) لتمديد ضمان المصنع الأصلي من سنة واحدة إلى سنتين، والثانية هي «HUAWEI Care» (ضمان تلف الشاشة) الذي توفر «هواوي» عبره خدمات إصلاح واستبدال الشاشة مجاناً خلال عام واحد من تاريخ شراء الجهاز، في حال تم كسر الشاشة بسبب السقوط العرضي، أو الضغط، أو التحطم.

وقال ديفيد وانع، مدير مجموعة «هواوي» لأعمال المستهلك في الإمارات: «عندما يشتري العملاء أحد منتجات «هواوي» فإنهم يكتسبون جهازاً غنياً بالتقنيات المبتكرة والذكية والتصميم المتميز، ومن الطبيعي أن يسعوا لحمايته من الحوادث غير المتوقعة».

وأضاف: «يسعدنا أن نوفر خدمات «HUAWEI Care» في دولة الإمارات لتكون أول دولة خارج الصين تحوز على هذا النوع من الخدمات، ما يعكس التزام «هواوي» المستمر بخلق مستوى جديد من إمكانات خدمة العملاء في دولة الإمارات لتوفير خدمات ما بعد البيع لعملاء «هواوي» كجزء من تجربتهم لمنتجاتنا. كما تُبيّن هذه الخطوة توافق أهدافنا مع أجندة حكومة الإمارات في ما يتعلق بزيادة رضا العملاء عبر مختلف القطاعات، بما فيها الهواتف الذكية».