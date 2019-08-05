«جني الأرباح» يهبط بالأسهم وسط سيولة ضعيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود



تواصلت عمليات جني الأرباح الجزئية المتوقعة في الأسواق، مع بلوغ معظم الأسهم مستويات سعرية مرتفعة، بسبب سلسلة الصعود التي حققتها خلال جلسات يوليو الماضي، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.46%، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.96%.

على الرغم من أن الضغوطات جاءت من تراجع غالبية الأسهم، إلا أن التأثير الأكبر جاء من الأسهم القيادية في قطاعي العقار مثل «إعمار العقارية» و«الدار»، إلى جانب أسهم البنوك مثل «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي». وفي ظل هذه التحركات السلبية من بعض المستثمرين، إلا أن الجزء الأكبر منها، حافظ على مراكزه الاستثمارية، الأمر الذي أدى إلى تدني مستويات السيولة والتي لم تتجاوز ال 200 مليون درهم في السوقين، حيث بلغت نحو 188.6 مليون درهم، موزعة بواقع 108 ملايين درهم في دبي، و80.6 مليون درهم في أبوظبي، كما بلغت الكميات المتداولة نحو 90 مليون سهم في دبي، و36.5 مليون سهم في أبوظبي.

ضغوط الأرباح في دبي

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي في جلسة بداية الأسبوع بوتيرة كبيرة بلغت 1.46% بنحو 42.5 نقطة، ليتخلى المؤشر العام عن مستوى 2900 نقطة ويغلق عند 2587.9 نقطة، وسط ضغوط قوية جاءت نتيجة لعمليات جني أرباح بسيولة ضعيفة.

وجاء قطاع العقار أكبر الخاسرين في السوق بنسبة 3.17%، مع تراجع جماعي لأسهم القطاع، لاسيما انخفاض «إعمار العقارية» 4.04% إلى 5.23 درهم، متصدراً تداولات السوق بقيمة 28.6 مليون درهم، كما تراجع «إعمار للتطوير» 3.56% إلى 4.6 درهم، وانخفض «داماك» 1.91% إلى 0.976 درهم، بتداول 10ملايين درهم، وانخفض «الاتحاد العقارية» 2.49%، و«ديار» 2.91%.

وانخفض مؤشر البنوك 0.44%، متأثراً بتراجع شبه جماعي لأسهم القطاع، باستثناء، «بنك المشرق» الذي ارتفع 6.67% إلى 8 درهم، فيما تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.84% إلى 11.75 درهم، بتداول 10.5 مليون درهم، و«دبي الإسلامي» 0.75% إلى 5.27 درهم، بتداول 14 مليوناً، فيما تراجع «جي إف إتش» 1.41% إلى 0.911 درهم، بعدما شهد السهم سيولة بنحو 10.5 مليون درهم.

وانخفض مؤشر الاستثمار 1.81%، مع تراجع «سوق دبي المالي» 2.88% إلى 0.909 درهم، و«شعاع كابيتال» 2% إلى 0.98 درهم، و«دبي للاستثمار» 1.46% إلى 1.35 درهم.

وتراجعت أسهم 3 شركات تأمين، حيث انخفض «سلامة» 1.01%، و«دار التكافل» 2.24%، و«أمان» 3.93%.

وفي قطاع السلع، سجل «دي إكس بي إنترتينمنتس» تراجعاً بنسبة 2.17% إلى 0.225 درهم، فيما سجل «دبي للمرطبات» أكبر ارتفاع في السوق بنسبة 14.48% إلى 10.2 درهم.

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للبنوك التأثير الأكبر

كما طال التراجع سوق العاصمة أيضاً لكن بحدة أقل من سوق دبي، حيث انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.96% إلى 5179.92 نقطة، مع تركز الضغوطات على قطاع «البنوك» الذي انخفض 1.09%، إلى جانب تراجع مؤشر «العقار» 3.66%، و«الاتصالات» 0.48%، بينما خالف «الاستثمار» و«الطاقة» تحركات

السوق، ليرتفعا هامشياً بنسبة 0.16% و0.29% على التوالي. وتراجع سهم «أبوظبي الأول» 1.41% إلى 15.38 درهم، بتداول 15.5 مليون درهم، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.80%، متصدراً الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة بنحو 21 مليون درهم، وارتفع أيضاً «رأس الخيمة الوطني» 1.09% إلى 4.65 درهم، و«الشارقة الإسلامي» 0.88% إلى 1.15 درهم.

وسجل «طاقة» أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 5.26% إلى 0.78 درهم، فيما صعد «العالمية القابضة» 2.76% إلى 2.23 درهم، وسط تداولات بنحو 13.8 مليون درهم. وفي قطاع الاستثمار، ارتفع «الواحة كابيتال» 0.99% إلى 1.02 درهم، فيما تراجع «إشراق للاستثمار» 1.41% إلى 0.42 درهم.

وتراجع «الدار العقارية» بنسبة قوية بلغت 3.9% إلى 2.22 درهم، بتداولات بنحو 2.8 مليون درهم، وسط عمليات جني أرباح جزئية.

تداولات المستثمرين

وأظهرت التداولات تبايناً في تحركات المستثمرين بين السوقين، حيث سجل العرب محصلة بيع في دبي ب 5.3 مليون درهم، ومحصلة شراء في أبوظبي ب 2.25 مليون درهم.

وسجل الخليجيون محصلة بيع في دبي ب 6.5 مليون درهم، ومحصلة شراء في أبوظبي ب 4.1 مليون درهم.

فيما سجل الأجانب محصلة بيعية في السوقين بنحو 2.8 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 41.8 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 44.67 مليون درهم. وتباينت توجهات المواطنين، بعدما سجلوا محصلة شرائية في دبي بنحو 13.5 مليون درهم، ومحصلة بيعية في أبوظبي ب 5.25 مليون درهم، حيث وصل إجمالي مشترياتهم في السوقين إلى نحو 103.7 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 95.4 مليون درهم. وسجل الاستثمار المؤسسي محصلة بيعية بنحو 7.8 مليون درهم في السوقين، نتيجة لمشتريات بقيمة 84.2 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 92 مليون درهم. وبلغت مشتريات الأفراد 104.3 مليون درهم، ومبيعاتهم نحو 95.5 مليون درهم.