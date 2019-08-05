152 مليوناً صافي أرباح بنك الشارقة في النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلن «بنك الشارقة» أمس، عن نتائجه المالية الموحدة للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2019. ويتضمن تقرير مناقشات الإدارة عن النتائج المالية التي سجلها بنك الشارقة والشركات التابعة له، والتي يشار إليها معا باسم «المجموعة».

وبلغ صافي إيرادات العمليات 308 ملايين درهم للفترة المنتهية في 30 يونيو2019 مقابل355 مليون درهم للفترة المقابلة من 2018، بانخفاض بنسبة 13%.

وبلغ الربح الصافي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 مبلغ 152 مليون درهم، مقابل 200 مليون درهم للفترة المقابلة من 2018 أي بانخفاض 24%. وانخفض العائد على السهم بنسبة 24% ليصل إلى7.2 فلس للفترة المنتهية في 30 يونيو2019 مقابل 9.5 فلس للفترة المقابلة من 2018.

وسجل إجمالي الدخل الشامل انخفاضاً بنسبة 68% ليصل إلى 90 مليون درهم مقابل 279 مليون درهم للفترة المقابلة من 2018، نتيجة للتغيرات الصافية في القيمة العادلة لسندات الدين المصدرة نتيجة مخاطر الإئتمان حيث ستؤدي إلى اضمحلال الفرق البالغ 64 مليون درهم مع مرور الوقت.

نمو الموجودات

بلغ مجموع الموجودات30.33 مليار درهم كما في30 يونيو2019 بارتفاع 5% مقارنة مع رصيد 31 ديسمبر2018 البالغ 29,011 مليار درهم.

القروض والسلفيات

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بلغت القروض والسلفيات 17,97 مليار درهم كما في 30 يونيو2019 أي بارتفاع 11% مقارنة مع رصيد 31 ديسمبر2018 والبالغ 16,21مليار درهم.

ودائع العملاء

وبلغت ودائع العملاء 20,78 مليار درهم كما في 30 يونيو 2019 أي بارتفاع 3% مقارنة مع رصيد 31 ديسمبر 2018 والبالغ 20,12 ملياردرهم.

رأس المال

وبلغ مجموع حقوق المساهمين 3,869 مليار درهم كما في 30 يونيو2019 أي بارتفاع 2% مقارنة مع رصيد 31 ديسمبر 2018 والبالغ 3,779 مليار درهم.

وقال فاروج نركيزيان، المدير العام للبنك، إنه خلال الربع الثاني من 2019 فقدت إمارة الشارقة وخاصة بنك الشارقة أحمد النومان، أحد أبرز الشخصيات المصرفية والاقتصادية، والذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة منذ عام 1993.وانتخب مجلس الإدارة في 25 يوليو 2019 الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيسا لمجلس الإدارة والشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد نائباً لرئيس مجلس الإدارة وذلك رسالة واضحة مفادها أن البنك سيواصل تطوره المالي والاجتماعي بزخم تحت قيادة جديدة.