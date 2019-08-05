العيد في دبي.. فعاليات ترفيهية وجوائز وألعاب نارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعّاليات احتفالات العيد في دبي التي تتضمن الكثير من الأنشطة الاحتفالية والعروض الترويجية والجوائز القيّمة لتجعل من دبي الوجهة المثلى للعائلات للاستمتاع بأجواء عيد الأضحى. ومن بين هذه الفعاليات:

أنشطة مراكز التسوّق

لا تفوّتوا الفرصة لمشاهدة عرض تخيّل، بحلّته الجديدة، والتي تتضمّن أربعة عروض مصممة خصيصاً للاحتفال بعيد الأضحى في دبي، بالإضافة إلى العروض النارية الخلّابة. ويمكنكم مشاهدة هذا العرض الذي حطّم الأرقام القياسية يومي 11 و12 أغسطس، في الساعة 8 مساءً و10 ليلاً في دبي فستيفال سيتي مول. كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة لتلفزيون سما دبي من دبي فستيفال سيتي مول، وسيتضمن هذا البث المباشر العديد من المسابقات والجوائز على مدى ساعة كاملة.

أجواء عيد الأضحى في دبي تملأ مراكز التسوّق بالسعادة والمرح، حيث يمكنكم متابعة العروض المتجولة في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسوق التنين 2، و«ذا أوتلت فيليدج». وتتضمن العروض عرض الجميلة والوحش، ومسيرة الألوان، وعرض التنكّر الملكي «رويال ماسكيوراد».

بالإضافة إلى القصص الرائعة التي يرويها شيبتنا، شخصية الجدّ المحبوب في دبي مول، وذلك من الساعة 5 عصراً وحتى الساعة 9 مساءً في الفترة من 11 - 14 أغسطس. كما يمكنكم الحصول على عيدية من شيبتنا عند إنفاق 100 درهم في أي متجر في دبي مول.

أمّا زوّار مول الإمارات فهم على موعد مع العرض الخلّاب «فانتاسي»، والذي تم تصميمه خصيصاً لمول الإمارات، ويتضمن هذا العرض فنون الحركات البهلوانية الجوية، والتي تصاحبها المقطوعات الموسيقية الآسرة لتقدّم عرضاً خلّاباً للزوّار. يمكن متابعة العروض بين الساعة 3:30 عصراً و9:30 مساءً في الفترة بين 12 - 16 أغسطس.

العروض الترويجية لمراكز التسوّق

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ويمكن للمتسوّقين المشاركة في حملة تسوّق واربح في مراكز التسوق المشاركة خلال عيد الأضحى في دبي. وسيحصل كل شخص يتسوّق بقيمة 200 درهم على بطاقة لدخول السحب الكبير، وستتاح الفرصة ل 25 متسوّق محظوظ للفوز بمبالغ نقدية تصل إلى 250,000 درهم. وتتضمن قائمة مراكز التسوّق المشاركة البرشاء مول، والملا بلازا، وسيتي سنتر معيصم، و«دبي أوتليت مول»، و«تايمز سكوير سنتر».

كما يمكن إنفاق 300 درهم في إحدى وجهات مِراس خلال الفترة 12 - 15 أغسطس لفرصة الحصول على بطاقة هدايا من مِراس بقيمة 100 درهم. ويتوفر هذا العرض في السيف، و«سيتي ووك»، و«ذا بيتش جي بي آر»، و«بلوواترز»، و«بوكس بارك»، و«لامير»، و«ذا أوتلت فيليدج».

ويقدّم «ذا بوينت» وماستركارد تخفيضاً بمقدار 20% في 30 مطعم ومتجر في هذه الوجهة الفريدة على نخلة الجميرا، ويستمر العرض حتى 30 سبتمبر.

وبعد إنفاق 500 درهم في سيتي سنتر مردف خلال الفترة 8 - 14 أغسطس في أي متجر، يمكن الحصول على بطاقة لاستلام عيدية خاصة من المنصة المخصصة. الكل فائز في سيتي سنتر مردف مع العديد من الجوائز التي تنتظر المتسوّقين، ومنها بطاقات هدايا من المول، تذاكر سينما فوكس، خدمة إيقاف السيارة لكبار الشخصيات مجاناً، وقسائم مشتريات.

ويقدّم مول الإمارات الفرصة للفوز بالعديد من الجوائز الرائعة يومياً خلال الفترة 8 - 17 أغسطس، وتتضمن الجوائز بطاقات هدايا من المول بقيمة 10,000 درهم وغيرها من الجوائز. ويمكن للزوّار المشاركة في سحب تسوّق واربح عند إنفاق 600 درهم خلال فترة الحملة التي تستمر لعشرة أيام.

احصل على الفرصة للفوز بجائزة يومية قيمتها 2,000 درهم مع عجلة الأزياء في سيتي سنتر ديرة. ويمكن المشاركة في هذا السحب من الساعة 10 صباحاً وحتى منتصف الليل، في الفترة 8 - 14 أغسطس، ويمكن للمتسوّقين الفوز بجوائز فورية مثل بطاقات هدايا من المول وبطاقات سينما فوكس.

عالم مدهش

يقدم عالم مدهش، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية المغلقة في المنطقة خلال احتفالات العيد في دبي الكثير من الأنشطة والفعاليات والعروض الترفيهية وورش العمل التفاعلية لتعزيز الأجواء الاحتفالية وتقديم تجربة فريدة من نوعها لزوّاره من العائلات والأطفال وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك والدخول مجاني للجميع.

فعاليات

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي حفلاً غنائياً مباشراً تحييه الفنانة الكبيرة نانسي عجرم والفنان سيف نبيل. وسيؤدي الفنانان أفضل أغانيهم خلال هذا الحفل الذي من المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في دبي. تبدأ أسعار التذاكر من 95 درهماً، وينطلق الحفل يوم 15 أغسطس في تمام الساعة 9 مساءً ويستمر حتى الساعة 3 بعد منتصف الليل.

تستضيف كوكاكولا أرينا فرقة «ذا 1975»، وهي من أكبر الفرق الغنائية في المملكة المتحدة، وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط، وستؤدي هذه الفرقة عدداً من الأغاني الشهيرة مثل «تشوكليت»، و«ذا ساوند»، و«سمبودي إيلس».

سيحيي «دي جي أكوين»، منسق الموسيقى رقم واحد في الهند، حفلاً موسيقياً في دبي بعد عقد كامل، حيث سيعود عرض «دون ودادي أوف ريمكسس» إلى الإمارة خلال حفل سيشهد أجمل المقاطع الموسيقية، وذلك في 15 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي.

لا تفوّتوا الفرصة لمشاهدة العرض الكوميدي المضحك «ذا لافتر فاكتوري»، والذي سيتم تنظيمه في عدد من المواقع مثل نادي المرابع العربية للجولف، وفندق تريب باي ويندام، وفندق هيلتون شاطئ جميرا. تبدأ أسعار التذاكر من 160 درهماً.

يقدّم عالم دبي للرياضة ملاعب رياضية داخلية تمتد على مساحة 25,000 قدم مربّعة في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يمكن لعشّاق الرياضة ممارسة الأنشطة الرياضية وتمارين اللياقة البدنية بعيداً عن حر الصيف. يفتح عالم دبي للرياضة أبوابه من الساعة 8 مساءً وحتى منتصف الليل، وذلك حتى 10 سبتمبر.

لا تفوّت الفرصة لمشاهدة لا بيرل باي دراجون خلال العيد في مدينة الحبتور بأسعار خاصة، حيث يمكنك حضور هذا العرض الخلّاب بأسعار تبلغ 199 درهماً للدرجة الفضية، و249 درهماً للدرجة الذهبية، و299 درهماً للدرجة البلاتينية، و599 درهماً لدرجة كبار الشخصيات. شاهد 65 فناناً استعراضياً عالمياً وهم يؤدون مشاهدهم المذهلة التي تضم الألعاب البهلوانية والغوص وعرض الدراجات النارية في تحدٍ للجاذبية.

أضف لمسة من الحيوية والإثارة إلى احتفالاتك بعيد الأضحى في دبي دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من الأموال، وذلك مع «دبي بيج تيكيت» من إعمار، والتي تمنحك تخفيضاً بمقدار 50% في عدد من أهم الوجهات السياحية والترفيهية في دبي، بما فيها ريل سينما، ودبي أكواريوم، وكيدزانيا، وحلبة دبي للتزلّج.