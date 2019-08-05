شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال دمج «أبوظبي المالية وشعاع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت «شعاع كابيتال » استكمال صفقة الدمج مع مجموعة أبوظبي المالية، بعد حصولها على الموافقات التنظيمية النهائية، وزيادة رأس المال المصرح به للشركة من 1,065,000,000 درهم إلى 2,535,720,000 درهم. يأتي ذلك عقب إصدار الشركة 1,470,720,000 سهم جديد في سوق دبي المالي لمصلحة «أبوظبي كابيتال مانجمنت »، الشركة الأم لمجموعة أبوظبي المالية والشريك الاستراتيجي في «شعاع».

وفي دلالة على التزام المستثمر الاستراتيجي بالصفقة، ستخضع هذه الأسهم الجديدة لفترة حظر تداول مدتها 12 شهراً من تاريخ الإصدار.

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