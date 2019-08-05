100 مليون درهم لإنشاء الجناح الإندونيسي في إكسبو 2020 دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: سامي مسالمة

أكدت أرليندا إمبانج جايا مدير عام تنمية الصادرات الوطنية، في وزارة التجارة بجمهورية إندونيسيا، ومفوض عام الجناح الإندونيسي في إكسبو 2020، أن الجمهورية ستستخدم مفهوم السوق الليلي في جناحها المزمع إنشاؤه في معرض إكسبو 2020 دبي، مشيرة إلى أنه من خلال هذا المفهوم، لن يعرض جناح إندونيسيا الحرف اليدوية الشعبية والمنسوجات والمنتجات الصناعية الأخرى فحسب، بل سيقدم أيضاً عروضاً ثقافية متنوعة.

أشارت جايا في تصريحات لوسائل الإعلام في جاكرتا إلى أن تكلفة الجناح الخاص بإندونيسيا حوالي 100 مليون درهم، على مساحة 1680 متراً مربعاً في الجناح الفرعي «الفرص»، وقد تمت الموافقة على التصميم الخاص بالجناح، وسيتم البدء بعمليات التنفيذ في سبتمبر/‏أيلول القادم على أن تنتهي العمليات الانشائية في إبريل من عام 2020.

وأكدت جايا أن الجناح يستهدف استقطاب 2.5 مليون زائر، وذلك نظراً للحشود الضخمة التي ستكون حاضرة في الحدث العالمي، لافتة إلى أن إكسبو 2020 دبي يعد معرضاً مرموقاً، ومن خلال المشاركة في المعرض ستكون إندونيسيا قادرة على زيادة فرص التجارة والسياحة والاستثمار في الشرق الأوسط والأسواق العالمية بشكل عام.

وأشارت إلى أن العديد من الشركات الإندونيسية قد وافقت على تقديم الأموال لدعم المعرض، مضيفة أن الحدث يعتبر فرصة كبيرة لهذه الشركات، كما دعت الشركات الأخرى للمشاركة في هذا الحدث الذي يعتبر فرصة نادرة للشركات الإندونيسية للترويج لمنتجاتها .ويبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإندونيسيا 8.1 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2018، منها 5.7 مليار درهم تجارة مباشرة، بينما بلغت تجارة المناطق الحرة بينهما 2.4 مليار درهم، كما تم توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متنوعة بقيمة إجمالية 9.7 مليار دولار، وذلك على هامش الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بحيث تؤسس هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الدولتين لمرحلة جديدة من العلاقات المتنوعة والشراكة الاستراتيجية التي ترتقي بمصالح البلدين، حيث تستهدف هذه الاتفاقيات تعزيز التعاون بين الدولتين في مجالات حماية الاستثمار وتشجيعه، والدفاع والسياحة والثقافة والصناعة والتكرير والبتروكيماويات، وقطاع التجزئة وتسويق الغاز البترولي المسال، وتجارة الغاز الطبيعي المسال.