«اقتصادية عجمان» تستقطب 155 منتسباً جديداً إلى «تعزيز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن استقطاب 155 منتسباً جديداً لبرنامج «تعزيز» خلال النصف الأول من العام الحالي، ويهدف البرنامج الذي أطلقته الدائرة العام الماضي إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الإمارة، من خلال باقة من الخدمات الاستشارية والتدريبية والتسويقية المقدمة لهم، انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي للدائرة في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وحرصاً على تحفيز مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي.

وفي هذا الشأن قالت عائشة أحمد كاجور، مديرة قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تحرص «اقتصادية عجمان» على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز روح الابتكار وتشجيع رواد الأعمال على ترجمة أفكارهم الإبداعية إلى واقع، وذلك عبر تقديم الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى، وتنظيم الدورات التدريبية التي تسهم في تمكينهم وتطوير قدراتهم، بالإضافة إلى المبادرات والمشاركات التسويقية المتنوعة. وقد نظم برنامج «تعزيز» خلال ذات الفترة ثلاث ورش تدريبية بالتنسيق مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تأهيل رواد الأعمال الحاليين وغيرهم من الراغبين في بدء مشروعهم، حيث إن حضور الورش متاح لجميع من لديه رغبة في تأسيس مشروع، دون اشتراط امتلاك رخصة حالية، وقد تضمنت منجزات النصف الأول ورشة بعنوان كيف تبدأ مشروعك، تم تنفيذها بالشراكة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وورشة حول الأدوات التسويقية للمشاريع الناجحة وأخرى حول ضريبة القيمة المضافة، تم تنظيمهما بالتعاون مع كل من البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية دبي لريادة الأعمال، حيث شهدت الورش إقبالاً جيداً .وشاركت الدائرة في معرض الابتكار الذي نظمته جامعة عجمان فبراير الماضي، حيث تم استعراض خدمات ومبادرات برنامج «تعزيز» بهدف تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة، وعلى صعيد متصل ومن منطلق دور البرنامج في الدعم التسويقي لأصحاب المشاريع، نسقت الدائرة مشاركة خارجية لعدد من أعضائها في معرض الامتياز التجاري الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مارس الماضي.

وتتيح الدائرة لرواد الأعمال التسجيل في برنامج «تعزيز» والاستفادة من كافة المزايا دون الحاجة لزيارة الدائرة، وذلك من خلال الصفحة الخاصة بالبرنامج عبر المواقع الإلكتروني للدائرة، حيث تتوفر كافة المعلومات حول البرنامج، وأجندة الدورات والورش التدريبية، إضافة إلى عدد من الخدمات الاستشارية والتسويقية المختلفة.