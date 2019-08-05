شكرا لقرائتكم خبر عن «إمباور» تطور الأداء المهني لـ 200 موظف في النصف الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” نظمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، 20 دورة تدريبية مختلفة، خلال النصف الأول، ضمن أجندتها السنوية للتطوير والتدريب، بمشاركة أكثر من 200 موظف.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إننا نولي اهتماماً خاصاً بتدريب وتطوير الكفاءات المهنية، خاصة الكوادر الوطنية في المؤسسة من خلال أجندة سنوية تهدف إلى تعزيز مستوى الأداء المهني والقدرة على الإنتاجية، مؤكداً «موظفونا هم رأس المال الحقيقي لنا؛ فهم المحرك الأساسي لتطوير صناعة تبريد المناطق في دبي خاصة وسفراؤنا محلياً وعالمياً».

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