«أرادَ» تبيع 4000 وحدة عقارية.. و«دبي الإسلامي» يقدم حلول تمويل مبتكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلنت أرادَ مؤخراً عن عقد شراكة استراتيجية مع بنك دبي الإسلامي، أكبر ممول إسلامي في الإمارات، حيث سيتم بموجبها تقديم تسهيلات مالية للراغبين في شراء العقارات لدى الشركة. وجاء هذا التعاون المشترك عقب إعلان المطوّر العقاري المبتكر عن بيع أكثر من 4000 وحدة حتى اليوم في مشروعيه المبتكرين في قلب الشارقة الجديدة؛ الجادة ومساكن نَسمَة، وذلك خلال فترة قياسية لا تزيد على عامين من تاريخ إطلاق مشروعه الأوّل.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: إنّ تحقيق هذا المعدل المرتفع في المبيعات خلال فترةٍ واجه فيها القطاع العقاري في دولة الإمارات العديد من التحديات يعكس مدى قوة السوق العقارية في إمارة الشارقة، وبتوفيق من الله تعالى فقد سجّلنا أعلى مبيعاتنا خلال العام 2019، والفضل في ذلك يعود إلى كفاءة وخبرة طواقمنا في أرادَ، فضلاً عن جودة ومزايا المنتجات المبتكرة التي طرحناها مؤخراً في الأسواق.

وأضاف رئيس مجلس إدارة أرادَ: «تجسّد شراكتنا الجديدة مع بنك دبي الإسلامي مدى التزامنا تجاه عملائنا من حيث تقديم كافة سُبل المساعدة الممكنة لتمكينهم من تملّك منازل عصرية وذلك عبر الاستفادة من باقة من حلول التمويل المميزة، ونحن نتطلّع للعمل جنباً إلى جنب مع جميع شركائنا بهدف الوفاء بوعودنا وإتمام عملية تسليم المنازل إلى مالكيها في أسرع وقت ممكن».

وسيتيح هذا التعاون المشترك بين الطرفين المجال أمام مشتري العقارات للاستفادة من معدلات ربح منافسة وخطط سداد مرنة، فضلاً عن سرعة وسهولة إتمام المعاملات المالية دون الحاجة إلى شرط تحويل الراتب. كما سيفتتح البنك جناحاً خاصاً ضمن مركز مبيعات أرادَ في الشارقة ويعين فيه مدير علاقات مختص لمساعدة المشترين والإجابة عن استفساراتهم.

ومن جانبه، صرّح فارون سود، رئيس إدارة التمويل السكني لدى بنك دبي الإسلامي قائلاً: باعتبارنا إحدى أبرز مؤسسات التمويل الإسلامي وأكثرها خبرة على مستوى المنطقة، فإنّ لدينا معرفة واسعة فيما يتعلق بتوفير حلول التمويل السكني والتي تمتاز بأعلى مستويات الفعالية والشفافية. ونحن نتطلّع لرفد المشترين لدى شركة أرادَ بأفضل التسهيلات المالية التي ستتيح لهم تملّك منازلهم الجديدة بكلّ سهولة ويسر.

وتأتي هذه الشراكة المميزة بين أرادَ وبنك دبي الإسلامي في الوقت الذي تباشر فيه الشركة تسليم أوّل باقة من المنازل لمالكيها بمشروع مساكن نَسمَة، والذي يتوقع تسليمه كاملاً بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2020. وتضم مساكن نَسمَة أكثر من 900 فيلا ومنزل متلاصق، إضافة إلى عدد من الحدائق والمتنزهات، وفرع لمدرسة جيمس الدولية ومركزي تسوّق. وتمتد على مساحة تزيد على 5 ملايين قدم مربعة ضمن موقع استراتيجي قريب من دبي والإمارات الشمالية. وقد تمت المباشرة بالأعمال الإنشائية في جميع المراحل ال5 من المشروع، كما تم بيع قرابة 80% من وحداته حتى الآن.