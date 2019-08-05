شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الجديد لهيئة مكتب الغرفة التجارية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الغرفة التجارية بالجيزة جلستها الإجرائية الأولى وذلك بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لاكمال المجلس، وأسفرت الجلسة عن تشكيل هيئة مكتب الغرفة، بفوز عادل عبد الفتاح ناصر، رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة بعد أن حصد 13صوتاً مقابل صوتين حصدهم هشام أبو الدهب منافسه على رئاسة الغرفة.

وكانت قائمة عادل ناصر، فازت بالمقاعد الثمانية لمجلس إدارة الغرفة عن المنتخبين فى الانتخابات التى جرت فى 15 يونيو الماضي، وأعقب ذلك صدور قرار وزير التجارة والصناعة قبل أيام بتعيين 8أعضاء بمجلس إدارة الغرفة.

وأعلن أحمد حجازى، عضو مجلس إدارة الغرفة، الذي أدار جلسة الإجراءات بوصفه أكبر الأعضاء سناً، فوز محمد عبد العزيز إمبابي ، بمنصب النائب الأول لرئيس الغرفة بالتزكية، فيما حصد ياسر الأبيض ، منصب النائب الثاني لرئيس مجلس مجلس إدارة الغرفة بالتزكية للدورة2019-2023 ، وحصد أحمد الخولى ، منصب سكرتير عام الغرفة بالتزكية، وفاز عمر بلبع ، بمنصب أمين صندوق الغرفة بالتزكية، فيما حصد أحمد حجازي منصب أمين الصندوق المساعد بالتزكية.