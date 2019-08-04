سبأفون تحدد موقفها من دعوة حميد الأحمر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكدت شركة الاتصالات “سبأفون” أنها على اعتاب مرحلة جديدة من شأنها نقل الشركة الى مرحلة جديدة اكثر تطوراً.

وقال المدير التنفيذي لشركة سبأفون عبدالخالق الغيلي، أن لدى الشركة رؤية متكاملة حول الانتقال بوضع الشركة إلى مرحلة جديدة تتمكن فيها من التعافي وتستطيع العودة الى مربع المنافسة وتحافظ على مكانتها وثقتها.. موضحاً إلى أن الرؤية منبثقة من اجتماع الجمعية العمومية الذي جاء لتلبية ظرف استثنائي تمر به الشركاء.

كما قلل من أهمية المزاعم التي اطلقها حميد الأحمر حول نقله الشركة الى محافظة عدن.

وأكد عدم صحة الدعوات التي تناقلتها وسائل الاعلام عن نقل المقر الرئيسي لشركة سبأفون إلى عدن.. مشيراً إلى أن مقر الشركة الرئيسي بصنعاء وبأن إدارة الشركة تمارس عملها بشكل اعتيادي كما تقدم الشركة خدماتها للجميع ، نافياً ما أثير من شائعات وادعاءات .

وقال: أن الواقع يثبت عكسه تماماً وبالتالي من الناحية العملية كما الناحية القانونية لا يمكن نقل الشركة الى أي جهة كانت.

وقال الغيلي في حوار لـ “صحيفة 26 الأسبوعية” إلى أن حميد الأحمر لا يملك أية صفة قانونية أو رسمية لتوجيه مثل تلك الدعوات، وأن مثل هذه الدعوات مجرد ردود أفعال إعلامية غير مسؤولة تصدر ممن لا يمتلك صفة رسمية ولا يعبر عن الشركة ولا يعبر عن مصلحة المساهمين والموظفين, بل يعبر عن مصالحه الشخصية التي تتناقض تماماً مع مصلحة الشركة ومساهميها وموظفيها, بل وحتى جمهورها.

وأضاف الغيلي إلى أن لجوء حميد الأحمر لمثل هذه الاساليب غير المؤثرة من الناحية الفعلية، ويأتي رداً على الخطوات السليمة والقانونية التي حدثت من قبل الجمعية العمومية وهي الخطوات التي يعلم من يقف خلف الحملة الإعلامية انها صحيحة بنسبة 100% فلو كان هناك تصرف غير قانوني أو إجراء مخالف للنظام الأساسي لحدث قبل سنوات ولما تم الانتظار حتى بلغت القضية مداها في أروقة القضاء وحتى وصل الجميع إلى قناعة كاملة بضرورة التحرك للحفاظ على الشركة.

وأكد المدير التنفيذي أن الشركة على أعتاب تجاوز مرحلة مهمة في تاريخها وأنها اليوم على مشارف مرحلة جديدة، وأن الشركة قد تجاوزت مرحلة كان البعض يحاول جاهداً الوصول إليها, ولهذا جاءت المبادرة باجتماع الجمعية العمومية حمايةً لأموال المساهمين والمستفيدين بعد أن كان الجميع يشعر أن هناك من يعمل على المضي بالشركة لمستوى لا تستطيع معه الإيفاء بالتزاماتها تجاه نفسها وتجاه الغير ولهذا كان لابد من العمل كل ما من شأنه حماية الشركة وصون ممتلكاتها وأموالها ومركزها الاقتصادي والقانوني.

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وقال أن لدى الشركة رؤية متكاملة حول الانتقال بوضع الشركة إلى مرحلة جديدة تتمكن فيها من التعافي وتستطيع العودة الى مربع المنافسة وتحافظ على مكانتها وثقتها.. موضحاً إلى أن الرؤية منبثقة من اجتماع الجمعية العمومية الذي جاء لتلبية ظرف استثنائي تمر به الشركاء.

وأضاف إلى أن الاجتماع واللقاء للجمعية العمومية قد استند إلى واقع يجب الوقوف أمامه بكل مسؤولية وقراءة الخطوات المقبلة الكفيلة بوضع المرتكزات الأساسية لصياغة مرحلة جديدة تبدأ بالحفاظ على مركز الشركة القانوني وشخصيتها الاعتبارية والانطلاق من خلال ذلك نحو إصلاح الوضع على طريق إعادة الشركة الى وضعها الطبيعي من حيث المنافسة والممارسة الاقتصادية القانونية وبما يتوافق مع نظامها الأساسي وأحكام القانون.

وقال المدير التنفيذي إلى أن من واجب المساهمين العمل كل ما من شأنه الحفاظ على الشركة وعلى مصالح كافة المستفيدين منها من موظفين ومشتركين وإيقاف محاولات إفشالها والوصول بها الى نقطة اللاعودة.

وأكد عبدالخالق الغيلي إلى أن مساهمي الشركة في الفترة السابقة من سيطرة حميد الأحمر عليها لم يكونوا يشعرون بأن من يتولى إدارة الشركة يعمل من أجل استمرار عملها ونجاحها في السوق ومنافستها, وأن ذلك الوضع لم يكن مرضياً للشركاء والمساهمين الذين اطلعوا على المسار الذي كانت تمضي اليه الشركة وبالتالي كان لابد من تصحيح هذا المسار.

وقال المدير التنفيذي: “إلى أن تلك الفترة شهدت إشكاليات عدة لمس الجميع محاولات جادة لتأزيم وضع الشركة سيما وضعها القانوني وكذلك محاولات استنزاف أموالها والتحايل على المساهمين والعمل على مراكمة الالتزامات تجاه الغير لدرجة يصعب مواجهة كل تلك الالتزامات في وقت واحد لكن ذلك لم يحدث.. فالشركة مستمرة وقد خطونا خطوات مهمة على طريق تصحيح وضعها وبما يجعلها خلال المرحلة القادمة قادرة على الإيفاء بكافة التزاماتها.

وقال أن الفترة الحالية قد عملت الجمعية العمومية على معالجة كثير من الاشكاليات التي كانت تواجهها الشركة، وأن كل خطوة تخطوها الشركة تتوافق مع الإجراءات القانونية والقضائية التي تعمل على ضوئها.. ونحن نعمل على ضمان عدم تعرض الشركة لأي إجراءات تمس بمركزها القانوني وشخصيتها الاعتبارية ونعمل على النأي بها من أي صراعات سياسية او توظيفها لخدمة أجندة معينة وقبل ذلك لن نتردد في وضع حلول مناسبة لمواجهة كافة الإشكاليات والقضايا المرفوعة ضد الشركة نتيجة ممارسات الإدارة السابقة وهذه التوجهات محل تفاهم وإجماع المساهمين والعاملين وكل من له مصلحة من بقاء الشركة.

وأضاف: لدينا قناعة راسخة بأن دور الشركة وطني وبعيد تماماً عن أي أجندة معينة فخدماتنا تقدم لكافة اليمنيين في مختلف المحافظات ونعمل على الحفاظ على ذلك بل وتقديم خدمات منافسة في المستقبل ولن يحدث ذلك إلا بضمانة عدم تصنيف الشركة لهذا او ذاك فنحن شركة تجارية وخدماتنا متاحة للجميع.

وتابع الغيلي: أن الشركة تتجه بخطوات واثقة نحو المستقبل وباعتقادي أن الجميع حريص على النجاح والتميز فهناك الآلاف من المستفيدين من الشركة ولا يمكن بأي حال من الأحوال الإضرار بهم بل سنعمل جاهدين على الاستمرار والنجاح والمنافسة ولدينا عوامل النجاح بدءاً من الكفاءات والخبرات داخل الشركة والتقدير الكبير لوضع الشركة فهذا ما لمسناه من الموظفين الحريصين على تجاوز المرحلة والوقوف أمام أي محاولات تضر بمصالحهم المرتبطة طبعاً بمصلحة الشركة ومصلحة مساهميها.

وقال: أن الجميع متفق على النأي بالشركة عن أي صراعات أو خلافات فليس لدينا مواقف سياسية ضد أحد ومن أحد.. نحن شركة تجارية وهدفنا هدف أي مشروع تجاري هو كسب ثقة الجميع وبما يحقق المصلحة المشتركة للشركة وللعميل بغض النظر عن تناقضات المشهد السياسي في البلد وأرى أن التصنيف السياسي لم يكن في مصلحة الشركة خلال الفترة السابقة وانها في المستقبل ستكون قادرة على المنافسة بعد أن تكون قد تخلصت من تراكمات الالتزامات المعنوية والمادية.