شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء فى ختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والبنوك تقود التراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالى، بضغط هبوط القطاعات الكبرى على رأسها البنوك، وسط ضعف السيولة، وهبطت بورصة دبى بأكبر وتيرة تراجع منذ أكثر من 3 أشهر تقريباً.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسرا 0.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1548.66 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والبنوك التجارية ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 806 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.04% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.80%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.52% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.12%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.38%.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 6.28% مدفوعا بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.93%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.42% مدفوعا بصعود سهم زين البحرين بنسبة 1.02%.

بورصة قطر

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% خاسرة عدد 41.56 نقطة، لتغلق عند مستوى 10356.07 نقطة.



وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 30.2 مليون سهم بقيمة 74 مليون ريال قطرى عبر 2949 صفقة، وارتفع 15 سهما، وانخفض 27 سهما ، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.41%

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 6 قطاعات.



وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% خاسرا عدد 20.06 نقطة ليغلق عند مستوى 6106.40 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% خاسراً عدد 27.1 نقطة ليغلق عند مستوى 6726.45 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.11% خاسراً عدد 5.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4886.71 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 140.1 مليون سهم بقيمة 26.2 مليون دينار كويتى عبر 6012 صفقة.

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وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.51%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.62%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%.

وجاء سهم "الشركة الوطنية للرماية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.09%، تليه إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 8.50%، ثم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 7.97%، فيما تصدر سهم "تصنيف وتحصيل الأموال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.45%، ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 9%

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.26% خاسرا 109.39 نقطة ليغلق عند مستوى 8557.09 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.24% خاسرا 8.80 نقطة ليغلق عند مستوى 3766.82 نقطة.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 95.6 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 53 شركة، فيما تراجعت 129 شركة.

وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.36%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.35%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.30%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.05%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.02%.



وجاء سهم "ساسكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.93%، ثم الأبحاث والتسويق بنسبة 3.73%، ثم لازوردى بنسبة 3%، فيما تصدر سهم "مبكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.95% ثم أميانتيت بنسبة 5.41%، ثم أسواق العثيم بنسبة 4.94%.

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.46% خاسرا 42.48 نقطة ليغلق عند مستوى 2857.91 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 98.3 مليون سهم محققة ما قيمته 108 مليون درهم من خلال تنفيذ 1976 صفقة ل34 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 28 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.17%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.87%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.06%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.07%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى للمرطبات بنسبة 14.48%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 6.67%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 4.04%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 3.93%.