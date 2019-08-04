مزايدات البحث والاستكشاف بوابة البترول لجذب الاستثمارات لمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسئول بقطاع البترول، إن المزايدات التى تطرحها وزارة البترول والثروة المعدنية هى حجر الزاوية وبوابة تدفقات الاستثمار فى مجال استخراج النفط والغاز فى مصر. Advertisements ودلل المصدر لـ"الخليج 365" على دخول شركة إكسون موبيل لأول مرة فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر عبر المزايدات التى طرحتها وزارة البترول ممثلة فى الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس". يذكر أن وزارة البترول طرحت خلال الخمس سنوات الماضية 7 مزايدات عالمية خلال للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر وجارى حاليا تلقى العروض بشأنها و تمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة ، وقد أسفرت 6 مزايدات تم اعلان نتائجها عن ترسية 28 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 6ر1 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار .

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