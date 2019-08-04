شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الدورة الثانية لقمة التجارة الالكترونية سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق سبتمبر المقبل فعاليات قمة التجارة الإلكترونية فى مصر والشرق الأوسط فى نسختها الثانية، تحت شعار "تحطيم الحوجز"، التى تنظمها شركة " robusta" العاملة فى مجال الحلول التكنولوجية والتقنية فى العديد من المجالات، لدعم وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، فى إطار استراتيجية مصر 2030 للتحول الرقمى والشمول المالي.

وتعد هذه القمة الأولى المتخصصة فى مجال التجارة الإلكترونية، وتهدف القمة هذا العام إلى خلق حوارا مفتوحا بين أصحاب المصالح من المسئولين الحكوميين، والقطاعين العام والخاص، بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية فى أكثر من 15 قطاع مختلف، كما تستضيف أصحاب المشروعات الناشئة ، لتقديم منصة واحدة لاستعراض التطورات والتقنيات الجديدة فى مجال التجارة الرقمية، ومناقشة كافة التحديات وطرح المزيد من الفرص الإستثمارية، لتعزيز هذه الصناعة فى المنطقة.

من جانبه صرح حسين محى الدين، مدير عام الشركة المنظمة robusta، أن النجاح الذى حققته الدورة الأولى كان دافع قوى لإنعقاد النسخة الثانية للقمة، فى ظل التطورالسريع لقطاع التجارة الإلكترونية وظهور فرص إستثمارية واعدة واهتمام الحكومة بتوفير كافة الوسائل والضوابط لتنظيم السوق لدعم الإقتصاد الرقمي.

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وأضاف حسين محى الدين ، أن القمة تستهدف هذا العام استضافة أكثر 3 آلاف زائر، ونحو 80 متحدث من كبريات الشركات العالمية والمحلية، حيث تجمع القمة المعنيين بقطاع التجارة الإلكترونية، لاستعراض الاتجاهات الجديدة فى مجال التجارة الرقمية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، وكيفية الوصول لقاعدة عملاء أكبر وللجمهور المستهدف وتحقيق مبيعات أعلي، الذى ينعكس آثاره على الاقتصاد الرسمى وغير الرسمي.

وأكد حسين محى الدين، أن القمة ستقدم هذا العام محتوى مصمم خصيصًا لإفادة كافة العاملين بمجال التجارة الرقمية من خلال تغطية عدد من المحاور الهامة، حيث يتناول المحور الأول "أحدث الإبتكارات فى عالم التجارة الرقمية" من خلال مناقشة الطفرة المُحققة فى تطبيقات الشراء عبر الدفع الالكترونى التى أطلقتها الحكومة وتأثيرها على السوق المصرى والقوة الشرائية.

وتستعرض القمة العقبات أمام اتجاه شركات تجارة التجزئة والبيع عبر قنوات التجارة الإلكترونية، وسوق الإعلانات والضرائب، وكيفية تغيير سوق تجارة التجزئة وتأثيرها على المستثمر، وكذلك "طرق الدفع والخدمات اللوجيستية" من خلال مناقشة استخدام المحافظ الرقمية وتأثيرها على التجارة الالكترونية، والتجارة العابرة للحدود وتحدياتها، وطرق الدفع والتحديات التى تواجهها، وسبل إدارة المخزون، وعرض ابتكارات مجال التخزين للمواد اللوجستية القابلة للتلف، وأنظمة التقسيط، وأخيرا كيفية دعم نمو الشركات العاملة فى المجال، ومبيعاتها من خلال خلق تجربة تركز على العميل واحتياجاته، وذلك من خلال مناقشة تجربة العميل داخل المتجر.