شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم النيل للزراعة بقيمة 57.9 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية، لعدد 145 ألف سهم بقيمة 57.9 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة العلمين باك للطباعة والتغليف، لعدد 5.5 مليون سهم بقيمة 55.2 مليون جنيه.

وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة إطلالة للتنمية والاستثمار العقارى لعدد 66.4 ألف سهم بقيمة 7 ملايين جنيه، وصفقة على أسهم مبانى للاستثمار العقارى لعدد 23.8 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون جنيه.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، 128.9 مليون جنيه بكمية تداول 29.9 مليون ورقة مالية.