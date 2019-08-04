شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 4-8-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 4-8-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.022 مليار جنيه.

إيقاف تداول 13 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، القلعة للاستشارات المالية، العربية للخزف، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، العقارية للبنوك الوطنية، النعيم القابضة للاستثمارات المالية، حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، المصرية للمنتجعات السياحية، شركة النصر للأعمال المدنية، أوراسكوم للتنمية مصر.

البورصة تربح 2.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.022 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 164 مليون ورقة مالية بقيمة 445.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.8 ألف عملية لعدد 155 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.95%، والعرب على 5.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.35%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 27.7 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 964 ألف جنيه، 6.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 48.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 13616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1983 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 16546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 522 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1364 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليغلق عند عند مستوى 463 نقطة.

Advertisements

وارتفعت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 61 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

موبكو



أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، عن النتائج المالية المستقلة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وبلغ 1.27 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، مقابل 1.21 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبلغ صافى الربح 406 مليون جنيه مقابل 629 مليون جنيه بنسبة انخفاض 35.4%.

جلوبال تليكوم



أعلنت البورصة المصرية، أن آخر ميعاد لتسجيل أوامر البيع والشراء على أسهم شركة جلوبال تليكوم القابضة يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجارى.

مدينة الإنتاج الإعلامى



أعلنت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، عن تحقيقها صافى ربح بلغ 48.13 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 52.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018، بنسبة انخفاض 8.6%.

بنك الاستثمار القومى



أعلن بنك الاستثمار القومى، عن بيع محفظة بنك الاستثمار القومي 1 و4، حصتهما بشركة التوفيق للتأجير التمويلى -أية.تي.ليس البالغة 5.9%، إذ باعت محفظة البنك 4 نحو 2.29 مليون سهم، بقيمة 8.27 مليون جنيه، بواقع 3.6 جنيه للسهم، فيما باعت المحفظة الأولى نحو 2.42 مليون سهم، بقيمة 8.72 مليون جنيه بواقع 3.6 جنيه للسهم.

واشترت شركة برايم القابضة للاستشارات المالية حصة قدرها 9.99% فى شركة التوفيق للتأجير التمويلى -أية.تى.ليس.