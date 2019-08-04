منح البنوك فتح الحسابات وتحديث البيانات عن بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتاحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للبنوك فتح الحسابات وتحديث البيانات عن بعد، إثر نجاح تجربتي تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية للأفراد عن بعد وخدمة تحديث بيانات «اعرف عميلك» عن بعد في إطار البيئة التجريبية التنظيمية (Sandbox) الخاصة بسوق الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة، بمشاركة 12 بنكا ومصرفا عاملة في السوق المحلية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان أمس، أنه بإتمام هذه الخطوة وبعد تنفيذ أكثر من 666 ألف عملية تجريبية بنجاح من قبل تلك البنوك والمصارف أصبح متاحا لها تقديم خدمتي فتح الحسابات البنكية للأفراد وتحديث بيانات «اعرف عميلك» عن بعد بشكل رسمي إلى عملائها، التي تم الإشارة إليها في التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة بالمملكة الصادرة من المؤسسة أخيرا.

وصممت مؤسسة النقد العربي السعودي، بيئة تجريبية تشريعية لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة، وللمساعدة على تحويلها إلى مركز مالي يتسم بالذكاء التقني، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية بغية إطلاقها في المملكة مستقبلا.

وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في ربط البيئة التجريبية الخاصة بالمؤسسة مباشرة بـرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الاستثمار والتحول نحو مجتمع غير نقدي وتعزيز مبدأ الشمول المالي.

وتهدف بيئة المؤسسة التجريبية (Sandbox) إلى استقطاب المؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من التقنية الحالية أو الجديدة لتقديم منتجات أو خدمات مالية مبتكرة إلى الأسواق السعودية، إذ إنه من المتوقع أن تعزز هذه المبادرة مبدأ الابتكار في الخدمات المالية وخدمات المدفوعات الرقمية وستساعد المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية على تجربة منتجاتها الابتكارية بضوابط مخففة مما سيعكس أثرا إيجابيا على القطاع المالي في تحسين وتسهيل إجراءات التعاملات المالية وخفض التكاليف.

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البيئة التجريبية (Sandbox)

صممت مؤسسة النقد العربي السعودي بيئة تجريبية تشريعية بهدف فهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة وتقييم ذلك الأثر، وأيضا للمساعدة في تحويل السوق السعودية لمركز مالي ذكي، حيث ترحب تلك البيئة بدخول الشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة في بيئة فعلية بغية إطلاقها مستقبلا في المملكة.

الهدف:

- جذب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية التي تسعى إلى استخدام التقنية الحالية أو الجديدة بطريقة مبتكرة لتقديم منتجات أو خدمات مالية جديدة في السوق السعودية أو لتحسين إجراءات العمل.

المستهدفون:

الشركات الناشئة السعودية والعالمية.

شركات التقنية المالية.

شركات الخدمات المالية القائمة.

شركات الخدمات المهنية الشريكة مع هذه الشركات أو التي تقدم الدعم لها.

العلاقة بالرؤية:

البيئة التجريبية لها علاقة مباشرة بـ»رؤية المملكة 2030» التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأنشطة الاستثمار، إذ تضم الرؤية اثني عشر برنامجا تنفيذيا، من بينها «برنامج تطوير القطاع المالي» الذي يهدف إلى تطوير القطاع المالي ليصبح قطاعا متنوعا فعالا يخدم مجال الخدمات المالية كي يدعم تنمية الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الادخار، والتمويل، والاستثمار من خلال طرق عدة، منها تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.