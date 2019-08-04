شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 4 - 8 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 4-8-2019.

إيقاف تداول 13 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، القلعة للاستشارات المالية، العربية للخزف، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، العقارية للبنوك الوطنية، النعيم القابضة للاستثمارات المالية، حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، المصرية للمنتجعات السياحية، شركة النصر للأعمال المدنية، أوراسكوم للتنمية مصر.

البورصة تربح 2.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.022 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 164 مليون ورقة مالية بقيمة 445.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.8 ألف عملية لعدد 155 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.95%، والعرب على 5.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.35%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 27.7 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 964 ألف جنيه، 6.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 48.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 13616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1983 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 16546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 522 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1364 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليغلق عند عند مستوى 463 نقطة.

وارتفعت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 61 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 10.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.37%

Advertisements

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 5.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.79%

- العقارية للبنوك الوطنية بسعر إغلاق 4.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.80%

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 2.084 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.79%

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 6.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.48%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب بسعر إغلاق 0.044 جنيه بنسبة تراجع بلغت 71.79%

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 3.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.57%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 2.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.18%

- القلعة للاستشارات المالية بسعر إغلاق 2.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8%

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 9.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.40%