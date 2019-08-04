شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك بمنتدى الإبداع بشبكات المستقبل لدول البريكس فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر القاهرة وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوجهاً إلى الصين للمشاركة في فعاليات منتدى الابداع فى شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS؛ والتى من المقرر أن يتم على هامش فعالياتها عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين والوزراء المشاركين فى المنتدى لبحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.

وكانت وزارة الاتصالات قد استقبلت لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة؛ وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بالإضافة الى مناقشة الترتيبات الخاصة بمشاركة مصر في منتدى الابداع في شبكات المستقبل لدول البريكس الذي تستضيفه الصين خلال الفترة من 5 الى 9 أغسطس الجارى، والترتيب للقاءات التي مسؤولى الوزارة مع مسؤولين حكوميين وعدد من قيادات الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الصين.

يذكر أن تجمع البريكس يضم دول كل من: البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب أفريقيا، وتعتبر بلدان البريكس أسواقاً هامة ومصدرة لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويأتي قرار تأسيس منتدى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدول التجمع بهدف تبادل الأفكار وأفضل الممارسات وبناء القدرات فيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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