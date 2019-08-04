شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يرتفع للجلسة الثانية على التوالي - تحليل صباحي - 04-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 6800.00 ، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.14% بما يعادل 9.47 نقطة .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 6621.32 ، ليستهدف مستوى المقاومة 6800.00 استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6621.32 ومستوى المقاومة 6800.00 .