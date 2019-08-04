الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 04-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.76% بما يعادل -66.23 نقطة ليستقر المؤشر عند مستوى 8666.39 ،ليقترب المؤشر بهذا الانخفاض إلى الاستناد لدعم خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسيبة لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

 

ولذلك مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم المحوري 8600.0 ، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 9000.00 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8600.00 ومستوى المقاومة 8800.00 .

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عدد أسهم الشركات الرابحة 38

عدد أسهم الشركات الخاسرة 137

عدد أسهم الشركات الثابتة 15

عدد أسهم الشركات المتداولة 189

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