شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 04-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر تراجعا خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 2900 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، ليكون بذلك المؤشر نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 2830 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2930 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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