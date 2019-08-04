شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخسر مكاسب شهر ونصف -تحليل صباحي- 04-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها في شهر ونصف، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 10397 نقطة، وهو ادنى مستوى يحققه المؤشر خلال الجلسة، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 10350 نقطة، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 10000 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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