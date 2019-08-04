شكرا لقرائتكم الخسارة الاولى لمؤشر البحرين بعد ارتفاعه 6 جلسات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 3 ساعات في 4 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 4 أغسطس 2019 / 17:48

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الاحد) على تراجع هو الاول بعد ارتفاع 6 جلسات متتالية، وبلغت خسارة المؤشر اليوم 0.06 في المئة تعادل 0.92 نقطة، هبوطا الى 1548.66 نقطة في مقابل 1549.58 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 15.81 في المئة، فيما تراجع مؤشر البحرين الاسلامي 0.88 في المئة ما يعادل 6.76 نقطة الى 764.75 مقابل 771.51 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 7.09 في المئة.



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وحققت بورصة البحرين ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة الى 3.77 مليون سهم في مقابل 3.6 مليون اليوم السابق بنسبة 5 في المئة، فيما تراجعت القيمة المتداولة الى 807 ألاف دينار في مقابل 960 ألف اليوم السابق بنسبة 16 في المئة، وتراجع عدد الصفقات المنفذة الى 79 صفقة بتراجع 28 في المئة.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.74 بليون دينار بخسارة 6.7 مليون نسبتها 0.07 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 16 شركة، ارتفعت 5 شركات، وهبطت 4 شركات أخرى، واستقرت 4 شركات عند المقارنة بأسعارها الخميس الماضي.

وتصدر قطاع المصارف البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 318 ألف دينار بحريني، شكلت 39 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 946 الف سهم، نفذت من خلال 29 صفقة.

وحقق سهم الاهلي المتحد أكبر قيمة متداولة بين الاسهم بلغت 199 ألف دينار، نسبتها 25 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 560 الف سهم، تلاه سهم جي اف اتش بسيولة 176 ألف دينار نسبتها 22 في المئة من تداول 1.92 مليون سهم.