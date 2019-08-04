شكرا لقرائتكم مؤشر بورصة قطر يتراجع يوما رابعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 3 ساعات في 4 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 4 أغسطس 2019 / 17:44

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه في جلسة اليوم (الاحد) لليوم الرابعغ على التوالي، فيما أنهت 59 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق ما يعادل 26 شركة من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة أخرى، واستقرت 3 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 570 بليون ريال بخسارة 0.50 في المئة تعادل 2.87 بليون.



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أما عن الاجماليات، تراحعا في معدلات الاداء، إذ تراجعت قيمة الاسهم المتداولة بلغ 97 في المئة الى 74 مليون ريال في مقابل 2.28 بليون، وهبطت الكمية المتداولة 36 في المئة الى 30 مليون سهم، في مقابل 47 مليونا، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة 42 في المئة الى 2949 صفقة في مقابل 5052 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات بخسارة 0.40 في المئة، تعادل 42 نقطة، هبوطا الى 10356 نقطة في مقابل 10398 نقاط اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2019 الى 0.55 في المئة.

وبضغط من تراجع اسعار معظم الأسهم، تراجعت مؤشرات 10 قطاعات، أكبرها مؤشر النقل بخسارة 0.74 في المئة، الى 2529 نقطة، تلاه مؤشر العقارات الخاسر 0.74 في المئة، ثم ﻣﺅﺷﺭ الاتصالات الهابط 0.73 في المئة الى 943 نقطة، فيما تراجع مؤشر المصارف 0.63 في المئة.

وسجل ﻣﺅﺷﺭ جميع الاسهم خامس أكبر خسارة 0.50 في المئة، تلاه مؤشر العائد الاجمالي الخاسر 0.40 في المئة الى 19 الف نقطة، ثم مؤشر الخدمات المتراجع 0.32 في المئة ، بينما سجل مؤشر التأمين الزيادة الوحيدة بنسبة 0.41 في المئة.