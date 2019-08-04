شكرا لقرائتكم بورصة الكويت تسجل تراجعا في الاداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 3 ساعات في 4 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 4 أغسطس 2019 / 17:43

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاحد) تراجعا في معدلات الأداء مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، فيما أنهت مؤشرات البورصة الثلاثة التعاملات على تراجع بنسب محدودة، اذ هبط مؤشر السوق الاول الى 6726 نقطة مسجلا أكبر خسارة نسبتها 0.40 في المئة، وهبط مؤشر السوق العام 0.33 في تعادل 20 نقطة الى 6106 نقاط، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس أقل خسارة 0.11 في المئة الى 4887 نقطة.



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وصاحب ذلك تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة بلغ 29 في المئة الى 26 مليون دينار في مقابل 37 مليونا لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة الى 6012 صفقات بتراجع 20 في المئة عن اليوم السابق، بينما تراجعت الكمية المتداولة 25 في المئة الى 140 مليون سهم في مقابل 187 مليوناً.

وواصل سهم زين تصدر الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 0.85 في المئة، وصولاً إلى 593 فلساً، من تداول 2.9 مليون سهم، حقق بها ثالث أكبر سيولة بلغت 1.7 مليون دينار نفذت من خلال 205 صفقات.

وحقق سهم القرين أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 2.82 في المئة، هبوطا إلى 345 فلسا، من تداول 4.2 مليون سهم، قيمتها 1.42 مليون دينار، جاءت من خلال 237 صفقة.

وعاود سهم بوبيان ب تصدر البوصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 3.74 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 1.02 في المئة الى 780 فلسا، من تداول 4.8 مليون سهم، نفذت من خلال 400 صفقة.