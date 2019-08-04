تراجع أسواق أسهم الخليج مع التصعيد الأمريكي تجاه الصين واحتجاز إيران ناقلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أغلقت أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات أمس على تراجعات مع تفاقم مخاطر الحرب التجارية والتصعيد الأمريكي تجاه الصين، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية مع احتجاز إيران ناقلة نفطية في مياه الخليج.

وفرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءا من أول سبتمبر، وذلك بعد أن فشلت محادثات أمريكية - صينية في شنغهاي في أن تؤدي إلى تقدم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن قائد المنطقة الثانية للقوة البحرية للحرس الثورة أمس القول إن الناقلة تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب، وتم احتجازها الأربعاء الماضي.

وأضافت الوكالة أن «السفينة الأجنبية كانت قد تلقت الوقود من سفن أخرى لنقله إلى دول عربية، وتم توقيفها قرب جزيرة فارسي بعد التنسيق مع السلطات القضائية». وتم اعتقال طاقم السفينة البالغ عددهم سبعة أفراد، جميعهم أجانب.

وكانت طهران احتجزت الناقلة «ستينا إمبيرو» التي ترفع العلم البريطاني، وكذلك الناقلة «إم. تي. ريا» التي ترفع علم بنما، في مضيق هرمز في منتصف يوليو، مما تسبب في توترات غير مسبوقة مع بريطانيا والولايات المتحدة.

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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة منخفضا 109.30 نقاط ليقفل عند مستوى 8557.09 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمها أكثر من 95 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ساسكو والأبحاث والتسويق ولازوردي والدريس والمواساة الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات مبكو وأميانتيت وأسواق عبدالله العثيم والسعودي الفرنسي وسامبا فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.93% و6.95%.

فيما كانت أسهم الإنماء وأميانتيت والراجحي وسابك ودار الأركان الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك والراجحي والإنماء والجزيرة والدريس الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضا 8.90 نقاط ليقفل عند مستوى 3766.82 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 30 ألف سهم تقاسمتها 115 صفقة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي 1.54%، إلى 2855 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.89%، إلى 5180 نقطة.

وسجل مؤشر بورصة الكويت تراجعا بنسبة 0.40%، إلى 6726 نقطة، وكذلك مؤشر سوق البحرين إلى مستوى 1549 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة قطر 0.58%، إلى 10335 نقطة.