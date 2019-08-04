1873 منشأة تعرض 31 ألف وظيفة صيفية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عرضت 1873 منشأة في القطاع الخاص، أكثر من 31 ألف فرصة تدريبية أمام الطلاب والطالبات، خلال برنامج التدريب الصيفي «صيفي» الذي اختتم أعماله الخميس الماضي، استفاد منها أكثر من 18 ألف طالب وطالبة، بحسب إحصائية لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف « صادرة أمس.

وتركز دور الصندوق، في الإشراف على البرنامج من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب».

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ويقدم البرنامج فرصا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية التي تساعد على تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

وقدم صندوق «هدف»، شكره للمنشآت المشاركة في إنجاح البرنامج، ومساهمتها في تدريب المشاركين وإكسابهم لمهارات وخبرات سوق العمل، كما قدم الصندوق شكره للطلاب والطالبات الذين استثمروا وقتهم خلال إجازة الصيف في الاستفادة من الفرص التدريبية للبرنامج.

ويأتي تنفيذ برنامج «صيفي»، بناء على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1/ 3 / 1438هـ، وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8/ 3 / 1429، المنظم لعمليات التنفيذ، الذي يلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملا فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

برنامج«صيفي»